В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

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Ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19 остаётся тревожной, ей ежечасно занимается правительственный штаб. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Мы уже говорили, что ситуация остаётся тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения. Вы знаете, что были выделены дополнительные средства для этого правительством», — сказал он.

Кроме того, Песков отметил, что не все страны ввели локдаун.

«Многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики. Но в то же время точечно вводятся определённые ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов», — добавил он.

Таким образом он ответил на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что в какой-то момент система здравоохранения может быть перегружена, если не ввести локдаун.

В России по состоянию на 9 ноября за сутки зарегистрировано 21 798 новых случаев COVID-19, больше всего в Москве — 6897. 

По мнению инфекциониста, вакцинолога Евгения Тимакова, суточный рост числа новых случаев заболевания будет продолжаться ещё месяц.

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