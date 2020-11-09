Инфекционист рассказал, сколько продлится рост числа случаев COVID-19

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Суточный рост числа новых случаев заболевания коронавирусом в России будет продолжаться ещё месяц, заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Инфекционист рассказал, сколько продлится рост числа случаев COVID-19
  • Reuters

По его словам, Москва «стабилизируется потихоньку», но плато будет длинным, и снижение заболеваемости возможно только в январе.

«В России ещё месяц будет увеличиваться количество заболевших», — сказал эксперт РИА Новости.

Он отметил, что ситуация будет зависеть от соблюдения гражданами мер профилактики распространения COVID-19.

Тимаков не исключил, что на пике может быть и более 22 тыс. заболевших в день.

За последние сутки в стране выявили «рекордные» 21 798 новых случаев коронавирусной инфекции. 

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