Инфекционист рассказал, сколько продлится рост числа случаев COVID-19
- Reuters
По его словам, Москва «стабилизируется потихоньку», но плато будет длинным, и снижение заболеваемости возможно только в январе.
«В России ещё месяц будет увеличиваться количество заболевших», — сказал эксперт РИА Новости.
Он отметил, что ситуация будет зависеть от соблюдения гражданами мер профилактики распространения COVID-19.
Тимаков не исключил, что на пике может быть и более 22 тыс. заболевших в день.
За последние сутки в стране выявили «рекордные» 21 798 новых случаев коронавирусной инфекции.