В Москве за сутки зафиксировали 6897 случаев коронавируса
Рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Москве — 6897. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
- © РИА Новости / Максим Богодвид
«Распределение по субъектам: 1. Москва — 6897», — говорится в сообщении.
Днём ранее в столице зафиксировали 5751 случай заболевания.
В московской мэрии заявили, что тренд распространения COVID-19 в городе вызывает тревогу.
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