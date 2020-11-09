В Москве за сутки зафиксировали 6897 случаев коронавируса

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Рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Москве — 6897. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
В Москве за сутки зафиксировали 6897 случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Распределение по субъектам: 1. Москва — 6897», — говорится в сообщении.

Днём ранее в столице зафиксировали 5751 случай заболевания.

В московской мэрии заявили, что тренд распространения COVID-19 в городе вызывает тревогу.

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