Власти Москвы заявили о тревожном тренде распространения COVID-19

Тренд распространения коронавирусной инфекции в Москве вызывает тревогу, заявила ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня мы впервые с середины мая преодолели отметку в 6 тыс. новых выявленных случаев коронавируса. Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу», — сказала она.

По её словам, к сожалению, назвать ситуацию стабильной в настоящее время власти не могут.

«На этой неделе снова фиксируется рост общей заболеваемости и госпитализаций», — добавила Ракова.

Ранее в Кремле также отметили, что тенденция с распространением коронавируса в России тревожная.

В России за сутки впервые выявили свыше 20 тыс. новых случаев COVID-19.

Больше всего выявили в Москве (6253) и Петербурге (1171).