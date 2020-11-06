В Москве выявили 6253 случая коронавируса за сутки

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В Москве за сутки выявили 6253 случая коронавирусной инфекции. Отмечается, что это максимум с 7 мая.
В Москве выявили 6253 случая коронавируса за сутки
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Уточняется, что более 1,4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ в больницах находятся 359 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Ранее стало известно, что в России за сутки выявили 20 582 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 733 440 пациентов с COVID-19.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге вводят новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

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