В Москве выявили 6253 случая коронавируса за сутки

В Москве за сутки выявили 6253 случая коронавирусной инфекции. Отмечается, что это максимум с 7 мая.

Уточняется, что более 1,4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ в больницах находятся 359 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Ранее стало известно, что в России за сутки выявили 20 582 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 733 440 пациентов с COVID-19.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге вводят новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.