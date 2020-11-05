В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса

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В Санкт-Петербурге вводят новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса
  • © Serguei Fomine/Global Look Press

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, с 9 ноября приостанавливается работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением тех, которые расположены на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.

Кроме того, будут временно закрыты детские игровые комнаты в ТЦ.

Вводится ограничение на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях. Исключение — помещения физкультурно-спортивных и культурных организаций.

Торжественная регистрация брака разрешается, если присутствуют не более 20 человек.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге за сутки вновь выявили более 1 тыс. заболевших COVID-19.

Власти заявили о «критическом» суточном приросте новых случаев заболевания.

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