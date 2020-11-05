В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса
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Как сообщает пресс-служба горадминистрации, с 9 ноября приостанавливается работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением тех, которые расположены на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.
Кроме того, будут временно закрыты детские игровые комнаты в ТЦ.
Вводится ограничение на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях. Исключение — помещения физкультурно-спортивных и культурных организаций.
Торжественная регистрация брака разрешается, если присутствуют не более 20 человек.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге за сутки вновь выявили более 1 тыс. заболевших COVID-19.
Власти заявили о «критическом» суточном приросте новых случаев заболевания.