Беглов заявил о «критическом» числе заболевших COVID-19 в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о «критическом» суточном приросте новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в городе.
Беглов заявил о «критическом» числе заболевших COVID-19 в Петербурге
  • РИА Новости

«Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 923 случая заражения. Это критически много», — приводит Интерфакс его слова, сказанные в еженедельном радиообращении.

Беглов предупредил, что в случае несоблюдения мер безопасности в городе могут быть введены жёсткие ограничения.

Ранее глава Санкт-Петербурга заявил о сохранении плановой медпомощи в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», онкоцентр в Песочном и онкодиспансер продолжат принимать пациентов по своему профилю. Не будут перепрофилировать больницу №2 и некоторые другие учреждения.

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