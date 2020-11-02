Беглов заявил о «критическом» числе заболевших COVID-19 в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о «критическом» суточном приросте новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в городе.

«Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 923 случая заражения. Это критически много», — приводит Интерфакс его слова, сказанные в еженедельном радиообращении.

Беглов предупредил, что в случае несоблюдения мер безопасности в городе могут быть введены жёсткие ограничения.

Ранее глава Санкт-Петербурга заявил о сохранении плановой медпомощи в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», онкоцентр в Песочном и онкодиспансер продолжат принимать пациентов по своему профилю. Не будут перепрофилировать больницу №2 и некоторые другие учреждения.