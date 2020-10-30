В Петербурге заявили о сохранении плановой медпомощи в пандемию

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о сохранении плановой медпомощи в условиях пандемии.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По словам Беглова, онкоцентр в Песочном и онкодиспансер продолжат принимать пациентов по своему профилю. Не будут перепрофилировать больницу №2 и некоторые другие учреждения.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, подготовка к росту заболеваемости проходила с учётом весеннего опыта.

Также стало известно, что на базе Томской областной клинической больницы подготовили места для пациентов с COVID-19, передаёт vtomske.ru.

«На трёх этажах больницы — седьмом, восьмом и девятом — развёрнуты 200 коек для больных COVID-19, из которых 180 — многопрофильные и 20 — реанимационные», — сказали в региональной администрации.

Терапевтическое, гематологическое, пульмонологическое отделения и торакальная хирургия продолжат работу на других этажах. Помощь пациентам будет оказана в полном объёме.

Ранее президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль оценил необходимость масочного режима.