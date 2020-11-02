В Петербурге установлен антирекорд по числу новых случаев коронавируса

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За последние сутки в Санкт-Петербурге коронавирус нашли у 923 жителей города, что является антирекордом с начала пандемии.
В Петербурге установлен антирекорд по числу новых случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Как пишут «Невские новости», за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 507 человек.

Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 3760 человек.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о сохранении плановой медпомощи в условиях пандемии. Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», онкоцентр в Песочном и онкодиспансер продолжат принимать пациентов по своему профилю. Не будут перепрофилировать больницу №2 и некоторые другие учреждения.

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