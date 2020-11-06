В Кремле прокомментировали суточный прирост по коронавирусу в России
- РИА Новости
«Вообще, в целом трудно прогнозировать в нюансах ход развития пандемии, основные тренды прогнозируемы, прогнозируется тренд на повышение, что требует принятия дополнительных мер. Вы видите, что дополнительные меры принимаются», — сказал он.
Как подчеркнул представитель Кремля, речь не идёт о мерах, связанных с локдауном.
«Меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения, но тенденция, как мы уже говорили неоднократно, тревожная, пандемия развивается», — добавил он.
Таким образом он ответил на вопрос о суточном приросте случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России и о том, было ли это прогнозируемо.
В России со состоянию на 6 ноября за сутки впервые зарегистрировали более 20 тыс. новых случаев COVID-19 — 20 582.
Больше всего выявили в Москве — 6253, Петербурге — 1171, Подмосковье — 605.