В Петербурге впервые выявили более 1,1 тысячи случаев коронавируса
- Reuters
Всего в России за сутки впервые зарегистрировали более 20 тыс. новых случаев коронавируса — 20 582.
Больше всего в Москве — 6253, Петербурге — 1171, Подмосковье — 605.
2 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о критическом суточном приросте новых случаев COVID-19 в городе.
Позднее он подписал постановление о введении в городе новых мер борьбы с распространением вируса.
Так, с 9 ноября будет приостановлена работа фуд-кортов и фуд-плейсов — за исключением тех, которые находятся на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.
Кроме того, будут временно закрыты детские игровые комнаты в ТЦ.