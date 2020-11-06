В Петербурге впервые выявили более 1,1 тысячи случаев коронавируса

Короткая ссылка
За сутки в Санкт-Петербурге зафиксирован 1171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В Петербурге впервые выявили более 1,1 тысячи случаев коронавируса
  • Reuters

Всего в России за сутки впервые зарегистрировали более 20 тыс. новых случаев коронавируса — 20 582.

Больше всего в Москве — 6253, Петербурге — 1171, Подмосковье — 605. 

2 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о критическом суточном приросте новых случаев COVID-19 в городе.

Позднее он подписал постановление о введении в городе новых мер борьбы с распространением вируса.

Так, с 9 ноября будет приостановлена работа фуд-кортов и фуд-плейсов — за исключением тех, которые находятся на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.

Кроме того, будут временно закрыты детские игровые комнаты в ТЦ.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить