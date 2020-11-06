В Петербурге впервые выявили более 1,1 тысячи случаев коронавируса

За сутки в Санкт-Петербурге зафиксирован 1171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в России за сутки впервые зарегистрировали более 20 тыс. новых случаев коронавируса — 20 582.

Больше всего в Москве — 6253, Петербурге — 1171, Подмосковье — 605.

2 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о критическом суточном приросте новых случаев COVID-19 в городе.

Позднее он подписал постановление о введении в городе новых мер борьбы с распространением вируса.

Так, с 9 ноября будет приостановлена работа фуд-кортов и фуд-плейсов — за исключением тех, которые находятся на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.

Кроме того, будут временно закрыты детские игровые комнаты в ТЦ.