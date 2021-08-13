«Большой процент невакцинированных способствует мутации»: вирусолог — о штаммах коронавируса и коллективном иммунитете

Уже в 25 странах мира благодаря достижению популяционного иммунитета к COVID-19 удалось до минимума снизить число тяжёлых случаев течения заболевания и летальных исходов. Об этом в интервью RT заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Специалист рассказал о различных штаммах коронавируса, способах их классификации и причинах мутации. По словам эксперта, в планетарном масштабе в 2021 году коллективного иммунитета не достичь, но если люди будут вакцинироваться, то в перспективе человечество сможет прийти к этому.

— На днях создатель оксфордской вакцины от коронавируса Эндрю Поллард заявил, что формирование коллективного иммунитета невозможно из-за распространения штамма «дельта». Как бы вы прокомментировали данное заявление? Чем этот штамм так опасен и чем отличается от других?

— Данное мнение основано на том, что свойства разновидностей коронавируса SARS-CoV-2 сильно отличаются. То есть те варианты SARS-CoV-2, которые были в 2020 году и которые появились в 2021-м, различаются по заразности, количеству людей, которые заражаются ими, по симптоматике и по тяжести течения болезни.

В текущем году в эпидемический процесс вовлечено большое количество детей и подростков. Мы видим, что повторно заболевают вакцинированные и переболевшие COVID-19 люди. С одной стороны, можно согласиться с мнением Полларда, что люди болеют даже с наличием иммунитета. С другой стороны, в странах, где уже достигнут популяционный иммунитет (60% и больше иммунного населения), можно видеть сокращение числа новых случаев заражения. Самое важное, что идёт естественное снижение тяжести заболевания и уменьшается количество смертельных случаев. Уже более чем в 25 странах такие случаи единичны или же их совсем нет.

Важно, что популяционный, или коллективный иммунитет — это суммарное число тех, кто переболел, и тех, кто вакцинирован. В странах, где большое число иммунизированных людей, эпидемиологическая обстановка и ситуация становится благоприятной, но новые случаи заболевания обусловлены тем, что часть населения ещё либо не сформировала иммунитет к болезни, либо заражается штаммами, которые привозят с собой туристы. Формирование иммунного ответа приведёт к тому, что вирус будет нейтрализован или будет меньше выделяться в окружающую среду, а значит, будет меньше заболевших и пандемия будет преодолена.

Пункт вакцинации

РИА Новости

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— Возможно ли сформировать коллективный иммунитет в 2021 году?

— В планетарном масштабе нет. Нужно, чтобы более 50% населения Земли сформировало иммунитет. Это физически невозможно. Однако в некоторых странах, как я уже упомянул, популяционный иммунитет сформирован. Но для создания глобального коллективного иммунитета потребуется больше времени, и в этом году сформировать его не удастся.

— Недавно в США был выявлен штамм «йота», который некоторые учёные называют самым опасным. Что это за штамм?

— Преждевременно говорить, что он опасней, чем «дельта» или «дельта плюс». Ещё не проведены все необходимые вирусологические, иммунологические, молекулярно-биологические, генетические исследования, чтобы утверждать, что это наиболее агрессивный штамм. Необходим генетический анализ и понимание, насколько мутации затронули основную структуру генома вируса. Если они затронули более 1%, то нужно будет сфокусировать на нём внимание и оценивать как чувствительность этого штамма к противовирусным препаратам, так и эффективность против него современных вакцин. Специалисты должны провести весь пул исследований, чтобы сделать заключение о новом штамме.

— А сколько всего штаммов коронавируса в мире? Почему они появляются так часто и как на них реагируют существующие вакцины?

— Открыто более 1,5 тыс. штаммов SARS-CoV-2. Есть наиболее важные штаммы, которые входят в списки приоритетности по изучению, по анализу, по мониторингу. Вирус не спрашивает у людей, создавать ему свои копии или разновидности, — это естественный процесс эволюции. Чтобы следить за всеми разновидностями SARS-CoV-2, человечеству нужно осуществлять мониторинг, найти способы жить с меняющимся микромиром. Потому как любые реассортантные (реассортация — смешение генетического материала. — RT) вирусы с новыми свойствами, большинство из которых — это РНК-содержащие вирусы, всегда развивались рядом с человеком. Самые яркие представители этого вида — это вирусы гриппа, вирусы гепатита С и вирус иммунодефицита человека.

В отношении нового коронавируса в данном случае необходимо дальнейшее изучение эффективности применяемых вакцин. В одной из недавних публикаций в международном медицинском журнале Vaccines было показано, что применяемые вакцины эффективны в отношении всех циркулирующих штаммов, включая «дельту». Эта эффективность ниже в отношении штаммов азиатского происхождения, но тем не менее она значимая, особенно для векторных и РНК-матричных вакцин. К векторным в том числе относится «Спутник V».

«Спутник V»

РИА Новости

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— В некоторых СМИ в последнее время пишут, что штаммы — это отдельные вирусы, а не мутации SARS-CoV-2. Так ли это?

— Говорить о том, что это самостоятельные вирусы, преждевременно. Существует официальная терминология, которой пользуются специалисты. В неё входят понятия серотипов, штаммов, разновидностей. Поэтому пока что официально их называют штаммами. В кругу вирусологов, в международной номенклатуре вирусных инфекций это допустимое название.

— Почему появляются «национальные штаммы», например индийский или американский?

— Это крупные агломерации, поэтому популяции людей приводят к дальнейшей реассортации вируса и формированию нового штамма. Существуют южноамериканские, североамериканские штаммы, уханьский штамм и другие. Также есть различные варианты европейских штаммов, например британский, итальянский, испанский. И соответственно, индийский, потому что в Индии после отмены всех карантинных мероприятий был взрывной рост заболеваемости и вирус получил возможность для проявления своего потенциала.

РИА Новости

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Большой процент невакцинированных способствует дальнейшей мутации вируса и приобретению им новых свойств. Точно так же неудачи в вакцинации могут приводить к приспособлению вируса. Поэтому очень важно дальнейшее изучение механизмов патогенеза COVID-19. Также стоит изучить постковидный синдром. Почему у одних людей есть генетическая устойчивость, а у других нет. Существуют предположения, что антитела к другим коронавирусам перекрёстно защищают от нового коронавируса SARS-СoV-2. Скорее всего, речь идёт о некой генетической устойчивости, как уже было выявлено в отношении других вирусных инфекций, например ВИЧ, гепатита С и гриппа.

Необходимы масштабные исследования — как прикладные в отношении поиска необходимого защитного минимального титра антител, так и фундаментальные, изучение не только гуморального клеточного иммунитета, но и механизмов новой коронавирусной инфекции. Потому что мы можем иметь дело не только с острой инфекцией, но и с персистирующей (длительной. — RT), хронической формой COVID-19. Это покажут соответствующие исследования. «Национальные» штаммы, которые образуются в крупных странах, это не случайность, это закономерность эволюции вируса.

— Будет ли создана универсальная вакцина, которая сможет уберечь от всех штаммов?

— Маловероятно. Мы можем только теоретически предполагать, по аналогии с гриппом, что будет создана вакцина, которая будет включать в себя защиту от нескольких штаммов. И так как у них различные свойства и продолжается пандемия, неизвестно, когда будет локализована инфекция. Вирус отойдёт на второй план и не будет проявлять всех патогенных свойств только тогда, когда будет достигнут популяционный иммунитет на планете. Другими словами, пока большая часть планеты не переболеет и не будет вакцинирована, пандемия может как тлеющая инфекция продолжаться на земле.

— Вакцина «Спутник V» эффективна в отношении штамма «дельта»? Будет ли в дальнейшем модифицироваться российский препарат?

— «Спутник V» эффективен в отношении штамма «дельта». Это подтверждено исследованиями. Модификация вакцины, скорее всего, будет как адаптация её состава. Для этого понадобится время от четырёх до 12 недель — от момента модификации до масштабирования вакцины. Это не означает, что существующие «Спутник V» или «Спутник Лайт» неэффективны или не работают. Неудачи, связанные с вакцинацией, как правило, обусловлены тем, что люди не учитывают противопоказания и вакцинируются в момент инфицирования.

Сейчас крайне важно, чтобы население России как можно быстрее достигло популяционного иммунитета и доказало всему миру, что вакцина работает не только в маленьких государствах, как Сан-Марино, но и в такой большой стране, как наша. Всемирная организация здравоохранения планирует одобрить российскую вакцину «Спутник V» в сентябре текущего года.