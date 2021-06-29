Разработчик рассказал об эффективности «Спутника V» против индийского штамма
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что разработчики ориентируются на электронные системы ЕМИАС и ЕГИСЗ, с помощью которых информация собирается интегрально.
«И по этой информации, даже в отношении индийского штамма эффективность вакцины «Спутник V» продолжает сохраняться порядка 90%», — сказал Логунов.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 90% от всех выявленных случаев коронавирусной инфекции в России представлены индийским штаммом.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.