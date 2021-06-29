Разработчик рассказал об эффективности «Спутника V» против индийского штамма

Замдиректора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал об эффективности разработанной центром вакцины «Спутник V» в отношении индийского штамма коронавируса.

Об этом информирует РИА Новости.

Он отметил, что разработчики ориентируются на электронные системы ЕМИАС и ЕГИСЗ, с помощью которых информация собирается интегрально.

«И по этой информации, даже в отношении индийского штамма эффективность вакцины «Спутник V» продолжает сохраняться порядка 90%», — сказал Логунов.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 90% от всех выявленных случаев коронавирусной инфекции в России представлены индийским штаммом.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.