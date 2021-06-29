Гинцбург рассказал о распространении индийского штамма COVID-19 в России

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Около 90% от всех выявленных случаев коронавирусной инфекции в России представлены индийским штаммом, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург рассказал о распространении индийского штамма COVID-19 в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Учёный подчеркнул необходимость пройти вакцинацию от COVID-19 для тех, кто уже переболел, чтобы иметь высокий уровень антител, которые смогут нейтрализовать вирус.

«В этом особенность индийского штамма, который, как сейчас известно, в России составляет порядка 90% от всех циркулирующих штаммов»,— сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с коронавирусом в стране, отметил, что цель привить до 60% населения к осени достичь не удастся, однако динамика по желающим пройти иммунизацию в последние дни существенно выросла.

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