Гинцбург рассказал о распространении индийского штамма COVID-19 в России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Учёный подчеркнул необходимость пройти вакцинацию от COVID-19 для тех, кто уже переболел, чтобы иметь высокий уровень антител, которые смогут нейтрализовать вирус.
«В этом особенность индийского штамма, который, как сейчас известно, в России составляет порядка 90% от всех циркулирующих штаммов»,— сказал он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с коронавирусом в стране, отметил, что цель привить до 60% населения к осени достичь не удастся, однако динамика по желающим пройти иммунизацию в последние дни существенно выросла.