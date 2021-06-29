Песков рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19.

Комментируя возможность того, что 60% населения России будут вакцинированы к осени, он отметил, «что 60% привить не удастся».

«Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться», — заявил Песков.

Он сообщил, что «до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то что все возможности для этого государством были созданы».

«Слава богу, сейчас всё больше и больше граждан проявляют сознательность. Будем надеяться, что динамика будет такая же высокая. Но, конечно же, очевидно, что такого уровня вакцинации достичь не удастся. Поэтому, конечно, эти сроки будут сдвигаться вправо», — добавил пресс-секретарь.

Согласно данным на 29 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 20 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 493 557 случаев COVID-19.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.