Эксперт рассказал о течении COVID-19 при инфицировании штаммом «дельта»
В комментарии ТАСС он также отметил, что инкубационный период для инфицированных вариантом коронавируса «дельта» более короткий.
«И, к сожалению, мы видим, что течение болезни гораздо чаще бывает более тяжёлым: у больных преобладают среднетяжёлые, тяжёлые, а также реже регистрируются бессимптомные и малосимптомные формы. Лечение таких пациентов, конечно, и более сложное, и более продолжительное», — рассказал он.
По словам эксперта, исходя из статистики, лечение таких пациентов проходит дольше, чем инфицированных более ранними штаммами.
«Именно поэтому я не устаю повторять, что только массовая вакцинация населения не только поможет нам прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, ещё более опасных вариантов инфекции», — заключил Горелов.
Число стран и территорий, где циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса «дельта», выросло с 20 по 27 июля на восемь и достигло 132.
По состоянию на 31 июля, в России выявили 23 807 новых случаев COVID-19. За это время полностью выздоровел 19 771 человек, 792 пациента скончались.