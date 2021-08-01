Эксперт рассказал о течении COVID-19 при инфицировании штаммом «дельта»

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В случае инфицирования индийским штаммом коронавируса болезнь проходит тяжелее, а бессимптомные или слабовыраженные заболевания фиксируются всё реже, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В комментарии ТАСС он также отметил, что инкубационный период для инфицированных вариантом коронавируса «дельта» более короткий.

«И, к сожалению, мы видим, что течение болезни гораздо чаще бывает более тяжёлым: у больных преобладают среднетяжёлые, тяжёлые, а также реже регистрируются бессимптомные и малосимптомные формы. Лечение таких пациентов, конечно, и более сложное, и более продолжительное», — рассказал он.

По словам эксперта, исходя из статистики, лечение таких пациентов проходит дольше, чем инфицированных более ранними штаммами.

«Именно поэтому я не устаю повторять, что только массовая вакцинация населения не только поможет нам прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, ещё более опасных вариантов инфекции», — заключил Горелов.

Число стран и территорий, где циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса «дельта», выросло с 20 по 27 июля на восемь и достигло 132.

По состоянию на 31 июля, в России выявили 23 807 новых случаев COVID-19. За это время полностью выздоровел 19 771 человек, 792 пациента скончались.

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