Число стран со штаммом коронавируса «дельта» выросло до 132

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Число стран и территорий, в которых циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса «дельта», выросло с 20 по 27 июля на 8 и достигло 132.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что заболеваемость увеличилась в мире за минувшую неделю на 8%. При этом число случаев с летальным исходом выросло на 21%.

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