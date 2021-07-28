Число стран со штаммом коронавируса «дельта» выросло до 132
Число стран и территорий, в которых циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса «дельта», выросло с 20 по 27 июля на 8 и достигло 132.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что заболеваемость увеличилась в мире за минувшую неделю на 8%. При этом число случаев с летальным исходом выросло на 21%.
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