В институте Сан-Марино рассказали о высокой эффективности «Спутника V»

Короткая ссылка
Представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли рассказал, что антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины «Спутник V» появились у 99% участников исследования, которое проводится совместно с римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.
В институте Сан-Марино рассказали о высокой эффективности «Спутника V»
  • Reuters

«По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем 5 тыс. человек, после второй дозы у более чем 99% участников исследования выработались антитела», — приводит его слова ТАСС.

Как заявил Кавалли, римскому институту предстоит провести «качественный анализ этих антител». Он уточнил, что исследование ещё продолжается.

Он рассказал, что «Спутником V» вакцинированы почти 20 тыс. жителей Сан-Марино, что составляет примерно 2/3 населения.

Ранее глава Минздрава Сан-Марино заявил о политических факторах в ситуации с одобрением «Спутника V» в ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить