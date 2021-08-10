В институте Сан-Марино рассказали о высокой эффективности «Спутника V»

Представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли рассказал, что антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины «Спутник V» появились у 99% участников исследования, которое проводится совместно с римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

«По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем 5 тыс. человек, после второй дозы у более чем 99% участников исследования выработались антитела», — приводит его слова ТАСС.

Как заявил Кавалли, римскому институту предстоит провести «качественный анализ этих антител». Он уточнил, что исследование ещё продолжается.

Он рассказал, что «Спутником V» вакцинированы почти 20 тыс. жителей Сан-Марино, что составляет примерно 2/3 населения.

Ранее глава Минздрава Сан-Марино заявил о политических факторах в ситуации с одобрением «Спутника V» в ЕС.