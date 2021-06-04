«Осенью мы должны подойти к вакцинации от гриппа»: Мурашко назвал лето лучшим периодом для прививки от COVID-19

Лето — лучший период для вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, сейчас снизилась заболеваемость, а уже осенью следует сделать другую прививку — от гриппа. Между тем в ВОЗ призвали государства вакцинировать по меньшей мере 30% своего населения к концу года. В свою очередь, в РФПИ сообщили, что с июля Россия может открыться для «вакцинного туризма».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал лето лучшим периодом для вакцинации от COVID-19.

«Почему? Во-первых, заболеваемость снизилась, во-вторых, осенью мы должны подойти к вакцинации от гриппа. Мудрый и разумный человек сейчас должен принять для себя решение: сейчас, летом, провакцинироваться от коронавируса, осенью можно получить вакцину от гриппа», — указал он.

При этом в ближайшее время начнутся исследования на предмет возможного применения вакцин против коронавирусной инфекции среди детей старше 12 лет

«Сейчас рассматривается разрешение на ряд вакцин с 12 лет. На российских вакцинах мы разработали клинический протокол исследования для безопасности и эффективности. Я думаю, что в ближайшее время мы начнём тестирование», — заявил глава Минздрава.

Говоря об эпидобстановке в России, Михаил Мурашко указал на произошедший перелом в ситуации с COVID-19: «Движемся хорошим, правильным курсом, но скорость движения зависит от каждого из нас».

Между тем Всемирная организация здравоохранения призвала государства мира до конца года вакцинировать от коронавирусной инфекции по меньшей мере 30% своего населения. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на экспертной сессии «Борьба с инфекциями: риски будущего» Петербургского международного экономического форума.

«Отсутствие вакцинации — это угроза для всех стран... Я призываю все страны поддержать глобальные усилия по вакцинации и привить к сентябрю по крайней мере 10% населения каждого государства и как минимум 30% — к концу года. Врачи и представители групп риска должны вакцинироваться в приоритетном порядке», — приводит его слова РИА Новости.

В ходе той же панели генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что со следующего месяца страна «может открыться для вакцинного туризма». Он отметил, что многие граждане иностранных государств, в том числе Европы, проявляют интерес к поездкам в Россию именно с целью вакцинации от COVID-19.

Напомним, что в России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

«Спутник V»

Кроме того, в интервью РБК Кирилл Дмитриев заявил, что в отношении вакцины от коронавируса «Спутник V» ведётся информационная кампания, заказчиками которой выступают представители компаний «большой фармы» и антироссийские политические круги.

«Мы видим атаки на «Спутник V» в первую очередь в англосаксонской прессе — это некий спрут, сочетающий интересы ряда компаний «большой фармы» и ряда политических игроков, которые настроены против России. Это кампания направлена на понижение темпов вакцинации в России, нацелена на зарождение сомнения в российской вакцине», — сказал он.

По его словам, целенаправленная кампания по дискредитации «Спутника V» началась с абсурдных обвинений в краже технологий ещё до регистрации препарата.

Кроме того, в кулуарах Петербургского международного экономического форума Дмитриев выразил надежду на то, что специалисты Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения не станут политизировать процесс регистрации отечественной вакцины, сообщает РИА Новости.

«Для нас абсолютно не необходимо одобрение ни ВОЗ, ни ЕМА, потому что «Спутник V» зарегистрирован уже в 66 странах, соответственно, мы одна из самых популярных вакцин в мире. Но тем, что мы проходим процесс и EMA, и ВОЗ, мы показываем абсолютную открытость, — сказал он. — У них пока нет критических замечаний по поводу того, что происходит, и мы надеемся, что процесс останется в технической плоскости и не будет политизирован».

По его словам, РФПИ ожидает получить ответ от ВОЗ по вопросу одобрения вакцины «в течение пары месяцев». Что касается одобрения в ЕС, то процедура последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины была запущена комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) ещё 4 марта.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также отметил, что российская сторона не получала серьёзных замечаний от ВОЗ и EMA относительно «Спутника V».

«У нас всё идёт планово. Дальше они должны подготовить отчёт, доделать какие-то рекомендации по доработке тех или иных (вопросов. — RT). Пока критических каких-то вопросов мы не получали, я думаю, что вся работа идёт планово. Ждём результатов», — цитирует его ТАСС.

Помимо этого, Кирилл Дмитриев указал, что в ходе Петербургского международного экономического форума «покажут пару запусков производства вакцины в мире». Добавим, что вечером 4 июня президент России Владимир Путин проведёт на полях форума встречу с участием представителей примерно 30 биофармацевтических компаний со всего мира, которые либо уже запустили производство «Спутника V», либо планируют наладить выпуск российской вакцины.

«Мы производим вакцину в Иране. Вьетнам недавно заявил, что хотел бы производить. Все страны понимают, что Россия — это на данный момент фактически единственный игрок, который предлагает по-настоящему партнёрство по производству вакцин», — подчеркнул глава РФПИ.

Ситуация с COVID-19 в России

За минувшие сутки в России выявлено 8947 новых случаев заболевания коронавирусом, 8530 человек выздоровели, 377 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. Самое большое количество новых эпизодов болезни зарегистрировано в Москве (2817), Санкт-Петербурге (834) и Московской области (766).

С начала пандемии диагноз в стране был подтверждён у 5 108 129 человек, выздоровели 4 720 512 человек (92,41%), умерли — 123 037 (2,41%).

Согласно данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 139,5 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, 530 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

РИА Новости

© Илья Питалев

Россия в ближайшие дни может возобновить авиасообщение с Египтом. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов в эфире телеканала «Россия 24»: «Заменить турецкий рынок довольно сложно. Египет — ожидаем, что откроется в ближайшие дни. И, может быть, удастся немного компенсировать».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что отечественные специалисты проинспектировали обстановку на курортах Египта для оценки возможности возобновления авиасообщения. Что касается Турции, то решением федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 на осуществление рейсов в эту республику действует запрет до 21 июня включительно. При этом ранее власти Турции упростили правила въезда для туристов из РФ: теперь можно будет предоставить сертификат о прививке от коронавирусной инфекции.

Наряду с этим глава Минздрава Михаил Мурашко указал, что ряд государств мира, в том числе Венгрия, обратились к России с предложением взаимно признать сертификаты вакцинации.

«В целом мы поддерживаем признание, с Венгрией готовы рассмотреть», — цитирует его ТАСС.

При этом венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью газете «Известия» рассказал, что общается на эту тему с членами российского кабмина, и выразил надежду на то, что процедура взаимного признания сертификатов будет завершена в ближайшее время.

«Как только мы сможем договориться о признании этих сертификатов, мы немедленно разрешим российским туристам, которые уже были вакцинированы, беспрепятственно въезжать в Венгрию без какого-либо карантина или обязательств по тестированию», — сказал он.