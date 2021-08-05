«Обладает самой высокой эффективностью»: глава Минздрава Сан-Марино о «Спутнике V» и неодобрении вакцины Евросоюзом

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» обладает самой высокой эффективностью среди всех имеющихся в мире вакцин. Такое мнение в интервью RT высказал министр здравоохранения Сан-Марино Роберто Чиаватта, подчеркнув, что у всех жителей республики выработались антитела благодаря вакцинации препаратом из РФ. Вместе с тем он высказал мнение, что задержка одобрения российской вакцины в ЕС может быть политически мотивирована.

— С пропусками-сертификатами граждан Сан-Марино, привитых препаратом «Спутник V», возникали некоторые трудности. Вам известно, позволено ли им свободно перемещаться по ЕС с учётом того, что российская вакцина ещё не одобрена Европейским агентством лекарственных средств?

— У нас возникли некоторые сложности, связанные с передвижением наших граждан по Италии. Наш пропуск-сертификат признаётся в ЕС, но только для тех граждан нашей страны, которые вакцинировались препаратом компании Pfizer. Поэтому те, кто привился «Спутником V» — а это около 94% нашего населения, — испытывают сложности с въездом в Италию и с пользованием услугами на её территории, скажем, с посещением баров, ресторанов, кинотеатров и прочих закрытых помещений. В данный момент мы работаем с итальянским правительством над поиском решения этой проблемы.

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— Насколько важно данное одобрение для перемещения между вашей страной, которая не входит в ЕС, и, например, Италией?

— Как я уже сказал, с целью разрешения данного вопроса мы работаем с Италией и пытаемся прийти к двустороннему соглашению. Мы ищем решение. Мы можем гарантировать наличие у гражданина Сан-Марино антител к коронавирусу и поэтому пытаемся понять, возможно ли найти решение, в основе которого будет лежать не сама вакцина, а именно антитела, выработавшиеся у наших граждан.

— Почему Сан-Марино сделало выбор в пользу российского препарата?

— Массовую вакцинацию населения мы начали лишь в марте — где-то на два месяца позже, чем все остальные европейские страны. Всё дело в том, что у нас существовало соглашение с Италией и ЕС касательно поставок в Сан-Марино вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств, то есть препаратов от Pfizer и AstraZeneca. Но на конец февраля в Республике Сан-Марино не было ни единой дозы данных вакцин, а эпидемиологическая обстановка в стране на тот момент была очень сложной. Поэтому требовалось найти другое решение, чтобы начать вакцинировать население. Позже мы всё-таки получили вакцину Pfizer от Италии, но приступить к массовой вакцинации нам было необходимо именно тогда, и единственным доступным препаратом, который нам удалось найти, был «Спутник V».

— Насколько вы были уверены в его эффективности?

— Мы провели ряд исследований касательно эффективности вакцины «Спутник V», кроме того, определённые исследования на эту тему публиковались в научных изданиях. Совместно с римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани мы изучили эффективность и безопасность данной вакцины. Безопасность также изучалась совместно с Болонским университетом.

Согласно нашим данным, вакцина обеспечивает высокую эффективность — она близка к 100%-ной. Благодаря вакцинации препаратом «Спутник V» у всех жителей Сан-Марино выработались антитела.

Такой вывод можно сделать, если взглянуть на кривую заболеваемости коронавирусом в нашей стране за март и апрель этого года. На тот момент нас захлестнула пандемия, ситуация была тяжёлой, в больницах был серьёзный наплыв заболевших коронавирусом.

РИА Новости

© Илья Наймушин

А затем, где-то через неделю после введения населению второго компонента «Спутника V», в наших больницах начали освобождаться койки и заболеваемость в стране пошла на спад. Сейчас в Республике Сан-Марино вообще нет госпитализированных коронавирусных больных.

— Каковы основные преграды для одобрения «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств? Чем вызвана задержка? Как вы считаете, у ЕС возникли бы такие же вопросы, если бы вакцина была не российской?

— Не знаю и не хочу знать. Думаю, здесь присутствует какой-то политический аспект. Сейчас мы ждём одобрения «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств. Не знаю... Мне кажется, у них возникли какие-то трудности с данными, с исследованием этой вакцины, но, повторюсь, по-моему, она обладает самой высокой эффективностью среди всех имеющихся в мире вакцин.