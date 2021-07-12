«Антигуманная политика»: почему Франция не оставляет попыток дискредитировать российские вакцины от коронавируса

Французский МИД занял дискриминационную позицию в отношении российских и китайских вакцин от коронавируса, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на слова замглавы МИД Франции Клемана Бона, выразившего сожаление в связи с тем, что Греция допускает на свою территорию тех, кто привился от COVID-19 вакцинами, созданными в России и КНР. Ранее Бон уже призывал страны ЕС не признавать препараты от коронавируса, пока их не одобрит общеевропейский регулятор. При этом, по словам аналитиков, Евросоюз сознательно затягивает процесс регистрации российского «Спутника V». Позицию Франции и в целом ЕС эксперты объясняют прежде всего желанием оградить свой фармацевтический рынок от конкурентов.

Высказывания замминистра иностранных дел Франции Клемана Бона о российских и китайских вакцинах от коронавируса носят дискриминационный характер и при этом, по всей видимости, являются позицией Парижа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Учитывая, что это не первое подобное недопустимое высказывание МИД Франции, речь идёт не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны. Значит, будем разговаривать по-другому. Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания её высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

«Бон не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счёт суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса», — отметила дипломат.

В воскресенье, 11 июля, Бон в интервью радио Europe 1 выразил сожаление в связи с тем, что Греция допускает на свою территорию тех, кто привился от COVID-19 российскими и китайскими препаратами.

«Я сожалею, что Греция так поступила. Также отмечу, что Греция, система контроля которой в последние недели проявляла некоторую ненадёжность, систематически ужесточала проверки на въезде в страну», — заявил Бон.

При этом он назвал предпочтительным, чтобы все страны ЕС признавали только вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

«Насчёт «достойно осуждения» не знаю, это жёсткое выражение, но, как мы уже заявляли, мы предпочли бы, мы желаем, чтобы в Европе признавались (для въезда иностранцев. — RT) только четыре вакцины, получившие одобрение — и вопрос это не политический, а научный — от нашего общего Европейского агентства лекарственных средств. Только эти четыре вакцины признают подавляющее большинство европейских стран, в том числе Франция, другой курс избрали лишь три государства», — сказал Бон.

Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

По словам Марии Захаровой, подобные высказывания демонстрируют, что МИД Франции «обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину».

«Провалились усилия французской компании, которая очень старалась, но не смогла. Сочувствуем неудаче Франции. Клеману Бону можно было бы честно сказать: Франция не смогла произвести свою вакцину, мы завидуем всем, кто смог, нам поставлена задача пропагандистскими методами противодействовать успеху стран, которые продемонстрировали миру достижения своей науки», — отметила Захарова.

Дипломат также обратила внимание на то, что ранее глава комитета Франции по вакцине от коронавируса Мари-Поль Кьени заявила, что считает российский «Спутник V» эффективной вакциной.

«Просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог — директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM», — констатировала Захарова.

«Безответственная позиция»

Среди прочего в интервью Europe 1 Бон подчеркнул, что привитые российскими и китайскими вакцинами граждане Франции не смогут получить у себя в стране сертификат о вакцинации.

«Получив российскую или китайскую вакцину, вернуться на территорию нашей страны и получить сертификат вакцинации не получится. И не потому, что мы подвергаем какие-то страны дискриминации, а только потому, что одобрение Европейского агентства лекарственных средств получили только эти четыре вакцины», — сказал Бон.

Стоит отметить, что несколько дней назад Бон уже выступал с аналогичными заявлениями. Так, 8 июля в интервью телеканалу France 2 он заявил, что странам ЕС не следует признавать вакцины от COVID-19, разработанные в Китае и России.

Клеман Бон

Reuters

© Benoit Tessier/Pool

Бон также подчеркнул, что список препаратов, которые могут быть признаны во Франции и которые откроют доступ на её территорию привитым ими людям, должен быть ограничен теми вакцинами, в которых Париж «уверен».

«То есть четырьмя — да, их немного, конечно, потому что мы очень конкретно и строго (подходим к этому. — RT), — четырьмя, которые сейчас признаны во Франции и Европе. Есть страны, как Испания, которые попытались или на данный момент признали некоторые вакцины, например русскую или китайскую. Мы говорили своим европейским партнёрам и ещё раз повторяем: будьте осторожны и говорите нет этим вакцинам», — заявил тогда Бон.

Эту позицию раскритиковали как в Москве, так и в Пекине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что позиция МИД Франции по непризнанию российских и китайских вакцин против коронавируса безответственна и недальновидна.

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«В очередной раз мы слышим заявление, которое выдаёт истинные ценности тех, кто отвечает за политику во Франции. Безответственная и недальновидная позиция, которая игнорирует как интересы собственных граждан, так и здравые голоса политиков и учёных, звучащие в самой Европе», — сказал Володин.

В свою очередь, официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь назвал неприемлемой позицию Бона. Он отметил, что вопросы вакцинации не должны становиться объектом политического вмешательства. По словам дипломата, в условиях пандемии страны мира должны стремиться к солидарности, а не сеять раздор и усиливать противоречия.

Стоит отметить, что ранее Бон критиковал не только европейские страны, одобрившие российскую вакцину, но и ряд французских регионов. Так, в апреле он выразил недовольство тем, что местные власти в нескольких регионах Франции сделали предварительный заказ на поставку российской вакцины «Спутник V», что, по мнению Бона, «безответственно».

В то же время дипломат заверил, что Париж не выступает против российской вакцины как таковой, но призывает дождаться решения европейского регулятора.

Вячеслав Володин

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель напрямую увязал вопрос доступа российских и китайских препаратов от COVID-19 на европейский рынок с политикой. Так, во время своего визита в Дубровник 10 июля он заявил о необходимости реагировать на «вакцинную дипломатию», к которой, по его словам, прибегают Россия и Китай. Боррель счёл, что эти страны «используют вакцины для достижения своих целей».

«Эти страны продвигают во всём мире «вакцинную дипломатию», мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании», — цитирует хорватское издание Total Croatia News главу европейской дипломатии.

На этом фоне, отмечают эксперты, рассмотрение российской заявки в EMA затягивается. Ведомство начало экспертизу «Спутника V» ещё в марте, однако до сих пор не было обнародовано никаких результатов.

Тем временем вакцина «Спутник V» успешно применяется в десятках стран мира. Так, высокое качество российской разработки по итогам вакцинации порядка 7 млн граждан констатировал Минздрав Аргентины. В начале июля ведомство опубликовало отчёт, в котором говорилось, что лёгкие побочные эффекты были зафиксированы только у 0,55% привитых российской вакциной, а госпитализация после укола «Спутником V» потребовалась в 0,0027% случаев.

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В апреле 2021-го опубликовали данные об использовании российского препарата и власти Венгрии, собиравшие их в период с декабря 2020 года.

Местные специалисты сравнили эффективность «Спутника V» с применявшимися в стране другими препаратами. Согласно полученным данным, среди привившихся «Спутником V» оказалось наименьшее среднее количество заражений на 100 тыс. вакцинированных — 95. У препарата Moderna этот показатель составил 177, у SinoPharm — 356, у Pfizer — 555, а у AstraZeneca — 700.

Ниже у «Спутника V» оказалась и средняя смертность, зафиксированная после прививки: один случай на 100 тыс. вакцинированных. У AstraZeneca этот показатель равняется семи, у SinoPharm — 16, у Moderna и Pfizer — 20 и 32 соответственно, сообщили в РФПИ.

Всего на данный момент «Спутник V» одобрен к применению уже в 67 государствах. Об эффективности российского препарата опубликовали статьи такие авторитетные научные издания, как The Lancet и Nature.

«Не готовы делить свои сферы влияния»

По словам аналитиков, информационные атаки на «Спутник V» и затягивание процесса его регистрации в ЕС связаны с тем, что Запад не хочет допускать на свой рынок конкурента.

«Думаю, что они не будут признавать российскую вакцину, пока в ней есть реальная необходимость, пока есть спрос на рынке. Когда в ней острой необходимости уже не будет и пандемия закончится, тогда они могут её признать», — заявил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Аналогичной позиции придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, ЕС сознательно препятствует распространению российской вакцины. Такая «антигуманная политика продиктована геоэкономическими интересами», считает аналитик.

«Это колоссальный рынок для продажи вакцины. Учитывая, что пандемия отступать пока не собирается, спрос будет сохраняться долго. Поэтому страны, вакцины которых займут соответствующие доли рынка, получат преференции на долгие годы вперёд. Западные фармацевтические компании не готовы делить свои сферы влияния с Россией», — рассуждает Шаповалов.

«Спутник V»

РИА Новости

© Виталий Белоусов

С его точки зрения, позиция Запада в этом вопросе однозначно имеет и политическую подоплёку.

«Западные страны недовольны тем фактом, что Россия первой создала вакцину. Причём одну из лучших, если не лучшую. Это вызывает серьёзное недоумение у западного общества, ведь ему на протяжении многих лет рассказывали, что экономика России разорвана в клочья и что страна утратила свой научный потенциал. Эта оголтелая пропаганда оказалась абсолютной ложью. Теперь Запад старается затормозить процесс признания тех очевидных успехов, которых достигла РФ», — полагает Шаповалов.

При этом эксперт согласился с оценкой Марии Захаровой, которая назвала заявления Бона дискриминационными.

«Это абсолютно дискриминационные слова и действия. Кстати, почему-то именно Франция занимает позицию непримиримого противника российской вакцины. Парадокс состоит в том, что это единственная страна — постоянный член Совбеза ООН, наука и промышленность которой не смогли создать собственную вакцину. Может быть, в этом есть некая ревность к успехам других стран», — сказал Шаповалов.

По словам Брутера, в сложившейся ситуации отдельные государства, исходя из своих национальных интересов, могут по примеру Греции признать «Спутник V», что позволит туристам из РФ въезжать на их территорию.

«Для некоторых стран отношения с Россией принципиально важны вне зависимости от того, что по этому поводу думают в Брюсселе. Это будет происходить в индивидуальном порядке, но на уровне ЕС признания в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать», — прогнозирует эксперт.

В свою очередь, Шаповалов считает, что следует разделить вопрос об использовании российских вакцин в ЕС и допуске на территорию Евросоюза привитых ими россиян. Он полагает, что для привлечения туристов въезд в европейские страны для россиян может быть открыт раньше, чем будет одобрено использование «Спутника V» в этих государствах.

«Российские туристы занимают одно из ведущих мест в туристическом потоке в страны ЕС наряду с американцами и китайцами. Туризм играет значимую роль в экономике ЕС, поэтому Брюссель заинтересован, чтобы россияне посещали Европу. В связи с этим признание вакцинированных россиян произойдёт, скорее всего, быстрее, чем российских вакцин», — заключил аналитик.