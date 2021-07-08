Минздрав Аргентины выявил лёгкие побочные эффекты у 0,5% привитых «Спутником V»

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В Министерстве здравоохранения Аргентины заявили, что лёгкие побочные эффекты были зафиксированы у 0,5% привитых российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Минздрав Аргентины выявил лёгкие побочные эффекты у 0,5% привитых «Спутником V»
  • Reuters
  • © Matias Baglietto

Об этом сообщается в опубликованном отчёте ведомства.

На 100 тыс. введённых доз встречается порядка 548,73 случаев с побочными реакциями, вызванными вакцинацией «Спутником V». Всего в стране использовали 6 964 344 дозы российского препарата.

Наиболее распространёнными побочными эффектами от вакцины является головная боль (15 278 случаев), боль в мышцах и суставах и повышенная температура вместе с вышеперечисленными симптомами (14 397 случаев).

Ранее сообщалось, что российский препарат «Спутник V» продемонстрировал лучшие показатели безопасности среди других вакцин в Буэнос-Айресе.

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