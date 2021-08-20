Вирусолог Чепурнов назвал особенность штамма «дельта» COVID-19

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Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН, доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с распространением штамма «дельта» COVID-19 и рассказал о его особенности.
Вирусолог Чепурнов назвал особенность штамма «дельта» COVID-19
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Оказалось, «дельта» отличается не только тем, что за счёт мутаций вирус стал способен уклоняться от некоторых антител, то есть они его не нейтрализуют. Появилась ещё одна неприятная особенность. SARS-CoV-2 поменял конфигурацию того участка, с помощью которого он зацепляется за рецептор для проникновения внутрь наших клеток», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в результате сложившейся ситуации чаще стали болеть дети, которые ранее редко и в большинстве случаев очень легко переносили уханьский штамм.

В то же время Чепурнов отметил важность вакцинации против коронавируса, передаёт, в свою очередь, сайт kp.ru.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиника Экселанс Груп» Николай Крючков заявил о необходимости вакцинации против гриппа.

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