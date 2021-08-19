Иммунолог Крючков заявил о необходимости вакцинации против гриппа

Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиника Экселанс Груп» Николай Крючков заявил о необходимости вакцинации против гриппа.

«Вакцинироваться от гриппа следует уже сейчас. В августе это сделать нужно точно. Наиболее важна прививка против гриппа для пожилых людей и для людей, ослабленных хроническими заболеваниями. Тут полное совпадение с такими же группами риска для коронавируса», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Рекомендовать прививку от гриппа также можно детям, добавил Крючков.

В то же время специалист уточнил, что вакцинироваться от COVID-19 и гриппа желательно с перерывом в 30 дней, чтобы не перегружать иммунную систему.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации после простуды.