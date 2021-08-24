Учёные обнаружили способное нейтрализовать основные штаммы коронавируса антитело

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Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе совместно с коллегами из других научных учреждений США обнаружили антитело, способное нейтрализовать различные штаммы коронавирусной инфекции COVID-19.
Учёные обнаружили способное нейтрализовать основные штаммы коронавируса антитело
  • Reuters
  • © REITHERA

Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.

Как отмечается, исследователи решили выяснить, какие антитела наиболее успешно противодействуют наибольшему числу штаммов коронавируса.

Для этого учёные получили 43 антитела из мышей, которым ввели ключевой участок белка пепломера и иммунизировали их.

Исследователи выбрали две наиболее мощные нейтрализующие частицы и протестировали их против новых штаммов коронавируса.

Уточняется, что антитело SARS2-38 нейтрализовало все варианты COVID-19, притом даже при низкой концентрации. 

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.

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