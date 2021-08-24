Учёные обнаружили способное нейтрализовать основные штаммы коронавируса антитело
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Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.
Как отмечается, исследователи решили выяснить, какие антитела наиболее успешно противодействуют наибольшему числу штаммов коронавируса.
Для этого учёные получили 43 антитела из мышей, которым ввели ключевой участок белка пепломера и иммунизировали их.
Исследователи выбрали две наиболее мощные нейтрализующие частицы и протестировали их против новых штаммов коронавируса.
Уточняется, что антитело SARS2-38 нейтрализовало все варианты COVID-19, притом даже при низкой концентрации.
Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.