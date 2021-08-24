В центре Чумакова рассказали об исследовании вакцины от гриппа и COVID-19
- РИА Новости
«Нам удалось на животной модели провести иммунизацию препаратом, который включал в себя вакцину против гриппа и вакцину против COVID-19, собственно, нашу вакцину («КовиВак». — RT). В результате мы получили значительный антительный ответ в обоих случаях, в том числе даже усиленный», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Ишмухаметова, это направление имеет перспективу и «безусловный положительный эффект».
Ранее в центре Чумакова заявили о планах по наращиванию производства вакцины «КовиВак» до 2,5 млн доз в месяц.