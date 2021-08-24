В центре Чумакова рассказали об исследовании вакцины от гриппа и COVID-19

Короткая ссылка
Центр имени Чумакова провёл исследование комбинированной вакцины от гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19. Как заявил директор учреждения Айдар Ишмухаметов, результаты иммунизации положительные, в том числе наблюдался усиленный ответ организма.
В центре Чумакова рассказали об исследовании вакцины от гриппа и COVID-19
  • РИА Новости

«Нам удалось на животной модели провести иммунизацию препаратом, который включал в себя вакцину против гриппа и вакцину против COVID-19, собственно, нашу вакцину («КовиВак». — RT). В результате мы получили значительный антительный ответ в обоих случаях, в том числе даже усиленный», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Ишмухаметова, это направление имеет перспективу и «безусловный положительный эффект».

Ранее в центре Чумакова заявили о планах по наращиванию производства вакцины «КовиВак» до 2,5 млн доз в месяц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить