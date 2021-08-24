В центре Чумакова рассказали об исследовании вакцины от гриппа и COVID-19

Центр имени Чумакова провёл исследование комбинированной вакцины от гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19. Как заявил директор учреждения Айдар Ишмухаметов, результаты иммунизации положительные, в том числе наблюдался усиленный ответ организма.

«Нам удалось на животной модели провести иммунизацию препаратом, который включал в себя вакцину против гриппа и вакцину против COVID-19, собственно, нашу вакцину («КовиВак». — RT). В результате мы получили значительный антительный ответ в обоих случаях, в том числе даже усиленный», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Ишмухаметова, это направление имеет перспективу и «безусловный положительный эффект».

Ранее в центре Чумакова заявили о планах по наращиванию производства вакцины «КовиВак» до 2,5 млн доз в месяц.