Эффект тренированного иммунитета: российский иммунолог — о вакцинации от гриппа в период пандемии COVID-19

Прививка от гриппа не защитит от коронавируса, но может стимулировать иммунитет. Об этом в интервью RT заявил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов. Он также отметил, что регулярная вакцинация, в частности от гриппа, может вызвать эффект тренированного иммунитета.

— Недавно на сайте medRxiv было опубликовано исследование учёных из Нидерландов, которые сообщили, что ежегодная прививка от гриппа может обеспечить перекрёстную защиту от COVID-19. Проводились ли ранее такие исследования и действительно ли прививка от гриппа может защитить от коронавируса?

— Прививка от гриппа не защищает от коронавируса, но способствует активации определённых рецепторов врождённого иммунитета, которые остаются в организме на долгое время. При встрече с вирусом SARS-CoV-2 эти рецепторы быстро его распознают, и немедленно запускается каскад реакций. Чем раньше начинается иммунный ответ, тем быстрее формируются антитела, которые защищают человека от вируса. То есть вакцина от гриппа оказывает неспецифический иммунный ответ, который в итоге сказывается на переносимости коронавирусной инфекции, а именно на благоприятном исходе болезни.

Ещё после вакцинации от гриппа в течение нескольких месяцев активизируются другие клетки — дендритные, которые определяют защиту от всей инфекционной патологии. Это может быть как грипп или коронавирус, так и другие инфекции. Кроме того, вакцина от гриппа ещё активизирует специальные функции иммунного ответа, которые уменьшают воспалительный процесс в организме. Вот откуда получается такой комплексный эффект противогриппозной вакцины в борьбе с вирусом SARS-CoV-2.

Исследования последнего года на практике показывают, что ранее привитые против сезонного гриппа, если они инфицируются коронавирусом, меньше находятся в стационарах, реже нуждаются в кислородной терапии и искусственной вентиляции лёгких. Самое главное, что уменьшается риск летальных исходов.

— Стоит ли прививаться от гриппа после вакцинации от COVID-19? Существуют ли риски возможных побочных эффектов?

— Да, нужно прививаться. Никаких побочных эффектов не будет. Даже есть рекомендации не только российские, но и международные. Вакцинировался от коронавирусной инфекции — через месяц можно будет сделать вакцину от гриппа, и наоборот. Даже те, кто переболел коронавирусом, могут вакцинироваться от гриппа.

РИА Новости

© Павел Лисицын

— Вырабатываются ли после прививки от гриппа также антитела против коронавируса?

— Нет. Вакцина от гриппа формирует антитела только к гриппу. То, что связано с коронавирусом, это так называемый неспецифический эффект вакцины, потому что специфический подразумевает собой защиту конкретно от гриппа. А неспецифический эффект появляется за счёт активации иммунитета, который готовит человека к встрече с любыми вирусами и бактериями, в том числе и коронавирусом.

— По мнению учёных из Нидерландов, если постоянно прививаться от гриппа, возникает эффект тренированного иммунитета, который позволяет не заразиться другими вирусами, включая COVID-19. Действительно ли это так?

—Эффект тренированного иммунитета может быть вызван не только вакциной от гриппа, но и вакциной от кори. Вакцины от пневмококка, дифтерии, столбняка, например — это тоже мощные иммуномодуляторы. Поэтому любая вакцина тренирует иммунный ответ.

— Существует ли опасность после прививки от гриппа при ослабленном иммунитете заразиться новыми штаммами коронавируса?

— Нет. Вакцина не снижает иммунитет, а стимулирует его. Заразиться есть шанс у тех, кто вообще не прививается ни от каких инфекций.

— Будут ли в России и в мире созданы универсальные прививки, которые смогут защитить от обоих вирусов — гриппа и коронавируса?

— В России уже существуют доклинические исследования, где пытаются совместить две вакцины сразу. Такие разработки ведутся, потому что вирусы из одной группы. Пока не будет создана общая вакцина, где будет использоваться один шприц, скорее всего, будет проводиться вакцинация в один и тот же день от коронавируса и от гриппа.