На Кубе с 15 ноября не будут требовать от туристов ПЦР-тесты

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Для туристов, прибывающих на Кубу с 15 ноября, предъявление ПЦР-теста на коронавирус будет необязательным — можно будет показать сертификат о вакцинации, заявил глава государства Мигель Диас-Канель Бермудес.
На Кубе с 15 ноября не будут требовать от туристов ПЦР-тесты
  • AP

По словам кубинского лидера, к тому моменту будет привито 90% населения страны.

«С 15 ноября, когда будет вакцинировано более 90% кубинского населения, наши границы станут постепенно открываться, а также будут смягчены санитарно-гигиенические протоколы для прибывающих пассажиров», — сказал Диас-Канель в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он отметил, что у пассажиров не будут требовать предъявить результат ПЦР-теста на коронавирус: в стране признаются сертификаты о вакцинации. 

RT ведёт трансляцию заседания Высшего Евразийского экономического совета.

В оперштабе ранее приняли решение о возобновлении с 9 ноября регулярного авиасообщения между Россией и девятью странами. 

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