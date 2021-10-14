На Кубе с 15 ноября не будут требовать от туристов ПЦР-тесты

Для туристов, прибывающих на Кубу с 15 ноября, предъявление ПЦР-теста на коронавирус будет необязательным — можно будет показать сертификат о вакцинации, заявил глава государства Мигель Диас-Канель Бермудес.

По словам кубинского лидера, к тому моменту будет привито 90% населения страны.

«С 15 ноября, когда будет вакцинировано более 90% кубинского населения, наши границы станут постепенно открываться, а также будут смягчены санитарно-гигиенические протоколы для прибывающих пассажиров», — сказал Диас-Канель в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он отметил, что у пассажиров не будут требовать предъявить результат ПЦР-теста на коронавирус: в стране признаются сертификаты о вакцинации.

RT ведёт трансляцию заседания Высшего Евразийского экономического совета.

В оперштабе ранее приняли решение о возобновлении с 9 ноября регулярного авиасообщения между Россией и девятью странами.