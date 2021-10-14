На Кубе с 15 ноября не будут требовать от туристов ПЦР-тесты
- AP
По словам кубинского лидера, к тому моменту будет привито 90% населения страны.
«С 15 ноября, когда будет вакцинировано более 90% кубинского населения, наши границы станут постепенно открываться, а также будут смягчены санитарно-гигиенические протоколы для прибывающих пассажиров», — сказал Диас-Канель в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Он отметил, что у пассажиров не будут требовать предъявить результат ПЦР-теста на коронавирус: в стране признаются сертификаты о вакцинации.
RT ведёт трансляцию заседания Высшего Евразийского экономического совета.
В оперштабе ранее приняли решение о возобновлении с 9 ноября регулярного авиасообщения между Россией и девятью странами.