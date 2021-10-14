Россия в ноябре возобновит регулярное авиасообщение с девятью странами
- AP
В том числе возобновится авиасообщение с Багамами по маршруту Москва — Нассау с частотой два рейса в неделю.
С Ираном будет возобновлено сообщение по маршрутам Москва — Тегеран с частотой три рейса в неделю и Сочи — Тегеран с частотой один рейс в неделю.
Кроме того, принято решение о возобновлении ряда рейсов в Нидерланды из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Сочи.
Будет возобновлено авиасообщение с Норвегией по маршрутам из Петербурга в Берген и Осло.
Кроме того, возобновятся рейсы в Оман, Словению, Тунис, Швецию.
В Таиланд будут возобновлены рейсы с учётом требований страны только для россиян, вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19.
Также Россия снимет ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ.