Россия в ноябре возобновит регулярное авиасообщение с девятью странами

Оперативный штаб принял решение о возобновлении с 9 ноября регулярного авиасообщения между Россией и девятью странами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение оперштаба.

В том числе возобновится авиасообщение с Багамами по маршруту Москва — Нассау с частотой два рейса в неделю.

С Ираном будет возобновлено сообщение по маршрутам Москва — Тегеран с частотой три рейса в неделю и Сочи — Тегеран с частотой один рейс в неделю.

Кроме того, принято решение о возобновлении ряда рейсов в Нидерланды из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Сочи.

Будет возобновлено авиасообщение с Норвегией по маршрутам из Петербурга в Берген и Осло.

Кроме того, возобновятся рейсы в Оман, Словению, Тунис, Швецию.

В Таиланд будут возобновлены рейсы с учётом требований страны только для россиян, вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19.

Также Россия снимет ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ.