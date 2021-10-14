Россия снимет ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ

Россия с 9 ноября снимет ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединёнными Арабскими Эмиратами», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что Россия увеличивает число регулярных рейсов по ряду ранее открытых направлений в Бахрейн, Индию, ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан с 5 октября, в Шри-Ланку — с 4 ноября.