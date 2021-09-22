Россия увеличивает число регулярных рейсов по ряду открытых направлений

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Россия увеличивает число регулярных рейсов по ряду ранее открытых направлений в Бахрейн, Индию, ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан с 5 октября, в Шри-Ланку — с 4 ноября.
Россия увеличивает число регулярных рейсов по ряду открытых направлений
  • Reuters

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Число рейсов в Бахрейн по маршруту Москва — Манама увеличивается до трёх в неделю; в Индию по маршруту Москва — Дели до четырёх в неделю; ОАЭ по маршрутам Москва — Дубай до 10 в неделю, Москва — Абу-Даби до пяти в неделю, Жуковский — Дубай до двух в неделю; из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты в пункты на территории ОАЭ, с одного до двух рейсов в неделю.

Увеличение числа авиарейсов по ранее открытым городам России коснулось также городов Таджикистана.

Кроме того, с 4 ноября принято решение увеличить количество регулярных рейсов со Шри-Ланкой по маршруту Москва — Коломбо до двух в неделю.

Также в оперштабе сообщили, что Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией.

Кроме того, Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября включительно.

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