Россия увеличивает число регулярных рейсов по ряду открытых направлений
- Reuters
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Число рейсов в Бахрейн по маршруту Москва — Манама увеличивается до трёх в неделю; в Индию по маршруту Москва — Дели до четырёх в неделю; ОАЭ по маршрутам Москва — Дубай до 10 в неделю, Москва — Абу-Даби до пяти в неделю, Жуковский — Дубай до двух в неделю; из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты в пункты на территории ОАЭ, с одного до двух рейсов в неделю.
Увеличение числа авиарейсов по ранее открытым городам России коснулось также городов Таджикистана.
Кроме того, с 4 ноября принято решение увеличить количество регулярных рейсов со Шри-Ланкой по маршруту Москва — Коломбо до двух в неделю.
Также в оперштабе сообщили, что Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией.
Кроме того, Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября включительно.