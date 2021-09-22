Оперштаб разрешил полёты в ряд стран
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Отмечается, что речь идёт о Джибути по маршруту Москва — Джибути с частотой два рейса в неделю; Новой Зеландии по маршруту Москва — Веллингтон с частотой два рейса в неделю; Перу по маршруту Москва — Лима с частотой два рейса в неделю; ЮАР по маршруту Москва — Кейптаун и Москва — Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте; Дании по маршруту Санкт-Петербург — Копенгаген с частотой два рейса в неделю.
Также Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября включительно.
Ранее сообщалось, что Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.