Оперштаб разрешил полёты в ряд стран

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Оперштаб разрешил полёты с 5 откября из России в Джибути, Перу, ЮАР, Данию и Новую Зеландию.
Оперштаб разрешил полёты в ряд стран
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что речь идёт о Джибути по маршруту Москва — Джибути с частотой два рейса в неделю; Новой Зеландии по маршруту Москва — Веллингтон с частотой два рейса в неделю; Перу по маршруту Москва — Лима с частотой два рейса в неделю; ЮАР по маршруту Москва — Кейптаун и Москва — Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте; Дании по маршруту Санкт-Петербург — Копенгаген с частотой два рейса в неделю.

Также Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября включительно.

Ранее сообщалось, что Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

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