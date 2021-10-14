Мурашко: более 1,1 млн пациентов лечатся от коронавируса в России

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день в стране проходят лечение от коронавируса более 1,1 млн пациентов.
Мурашко: более 1,1 млн пациентов лечатся от коронавируса в России
  • AP

Об этом он сказал в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

«По заболеванию COVID-19 хочу сказать, что даже сегодня у нас более 1,1 млн пациентов находится на лечении», — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Министр отметил, что это высочайшая нагрузка на здравоохранение.

Мурашко заявил о необходимости максимального охвата граждан вакцинацией от COVID-19.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о росте заболеваемости коронавирусом среди столичных школьников.

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