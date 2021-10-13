В Москве заявили о росте заболеваемости коронавирусом среди школьников

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о росте заболеваемости коронавирусом среди столичных школьников.
В Москве заявили о росте заболеваемости коронавирусом среди школьников
  • РИА Новости

«Мы видим, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий. Только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 детей школьного возраста», — цитирует её РИА Новости.

Ранее заммэра заявила, что в десяти московских школах с 14 октября начнут работу пункты для бесплатного прохождения экспресс-тестов на коронавирус.

В июне врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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