В десяти школах Москвы запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

В десяти московских школах с 14 октября начнут работу пункты для бесплатного прохождения экспресс-тестов на коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В десяти московских школах вводим экспресс-тестирование», — цитирует РИА Новости Ракову.

Она уточнила, что первые тесты в школах начнут делать с четверга, 14 октября.

По словам заммэра, каждый ученик с 1-го по 11-й класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели.

Ранее сообщалось, что в Москве открылись пункты для бесплатного прохождения экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 в десяти многофункциональных центрах и десяти общественных местах.