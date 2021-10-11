В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в 20 местах

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В Москве открылись пункты для бесплатного прохождения экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 в десяти многофункциональных центрах (МФЦ) и десяти общественных местах.
В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в 20 местах
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

В том числе бесплатно сдать экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно будет в ГУМе, фуд-молле «Депо» и ряде ТЦ. 

Ракова объяснила, что массовый скрининг поможет ускорить процесс выявления заболеваний коронавирусом и выявлять случаи бессимптомного течения COVID-19.

10 октября сообщалось, что в Москве выявили 4610 случаев коронавируса за сутки.

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