В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в 20 местах
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
В том числе бесплатно сдать экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно будет в ГУМе, фуд-молле «Депо» и ряде ТЦ.
Ракова объяснила, что массовый скрининг поможет ускорить процесс выявления заболеваний коронавирусом и выявлять случаи бессимптомного течения COVID-19.
10 октября сообщалось, что в Москве выявили 4610 случаев коронавируса за сутки.