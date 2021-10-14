В Оренбурге продлили дистанционное обучение для школьников 5—10-х классов

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В Оренбурге продлили дистанционное обучение для школьников 5—10-х классов — до 24 октября с последующим уходом на осенние каникулы.
В Оренбурге продлили дистанционное обучение для школьников 5—10-х классов
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Школам рекомендовано начать осенние каникулы на неделю раньше, то есть с 25 октября.

«Ещё неделя разобщения старших школьников и ограничение контактов всех детей от семи до 17 лет на следующую неделю каникул прервёт цепочки распространения вируса, поможет сохранить здоровье оренбуржцев и снизит нагрузку на систему здравоохранения», — заявили на заседании муниципального оперштаба.

Ранее ФАН сообщало, что в Самарской области продлили дистанционное обучение для школьников с 6-го по 11-й класс до 7 ноября.

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