В Оренбурге продлили дистанционное обучение для школьников 5—10-х классов
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- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Школам рекомендовано начать осенние каникулы на неделю раньше, то есть с 25 октября.
«Ещё неделя разобщения старших школьников и ограничение контактов всех детей от семи до 17 лет на следующую неделю каникул прервёт цепочки распространения вируса, поможет сохранить здоровье оренбуржцев и снизит нагрузку на систему здравоохранения», — заявили на заседании муниципального оперштаба.
Ранее ФАН сообщало, что в Самарской области продлили дистанционное обучение для школьников с 6-го по 11-й класс до 7 ноября.