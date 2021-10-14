В Красноярском крае поручили привить 80% работников из подлежащих вакцинации категорий

В Красноярском крае Роспотребнадзор поручил привить от коронавируса 80% граждан из ряда категорий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса.

В сообщении в Telegram-канале краевого управления Роспотребнадзора говорится, что были подписаны изменения в постановление главного санитарного врача по региону.

Согласно изменениям, к 15 декабря «охват профилактическими прививками отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям должен составлять не менее 80,0% от общей численности».

В июле сообщалось, что обязательной вакцинации в Красноярском крае подлежат работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники оздоровительных лагерей, социальной сферы, культуры, досуга и спорта, работники транспорта общего пользования, работники сферы обслуживания и ряда других областей.