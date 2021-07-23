В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан введена в Красноярском крае из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Подписано постановление от 23.07.2021 №43 Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Само постановление будет опубликовано в течение дня.

Как пишет РИА Новости, исходя из данных Роспотребнадзора, обязательной вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники оздоровительных лагерей, социальной сферы, культуры, досуга и спорта, работники транспорта общего пользования, работники сферы обслуживания: торговли, общепита, производственных цехов пищевой продукции, работники сферы услуг: парикмахерских, гостиниц, туристических баз, саун и бань, работники многофункциональных центров, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, единых расчётных центров, центров сотовой связи, сотрудники ЖКХ, энергетики и вахтовики.

Ранее сообщалось, что в летнем лагере под Красноярском 18 детей заболели коронавирусом.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.