«Останавливаться нельзя»: Мишустин призвал не сбавлять темп вакцинации от коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал не сбавлять темп вакцинации от коронавируса. Премьер рассказал, что к настоящему времени в России прививку от COVID-19 сделали более 40 млн человек, что составляет почти треть всего населения страны. Он также заявил, что правительство выделило 5 млрд рублей финансирования ряду регионов, которые наиболее активно противостоят распространению коронавируса. Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 выросла более чем на 16%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что почти треть россиян сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Уже 43 млн человек полностью вакцинировались», — сказал Мишустин.

Открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, глава кабмина отметил, что самым надёжным способом защиты от инфекции по-прежнему является вакцинация.

Премьер подчеркнул, что в России созданы все условия, чтобы у граждан не возникало никаких трудностей сделать прививку.

«Останавливаться нельзя, тем более что сегодня производится достаточное количество препаратов и свыше 90 млн полных комплектов уже поступило в оборот», — отметил он.

Мишустин также заявил, что ряд регионов, наиболее активно борющихся с эпидемией, получат финансирование в размере 5 млрд рублей.

«Правительство приняло решение помочь регионам, которые активно борются с COVID-19, где в том числе наиболее высокий уровень тестирования и вакцинации, а также обеспеченность койками и необходимым оборудованием», — сказал Мишустин.

Напомним, что за прошедшие сутки в РФ выявлено 28 190 случаев коронавируса, 20 706 человек полностью выздоровели. 973 пациента скончались, что стало новым максимальным показателем суточной смертности.

С начала пандемии диагноз COVID-19 в России был подтверждён у 7 832 964 человек, из них полностью выздоровели 6 894 285. Количество летальных исходов достигло 218 345.

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Глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе правительственного совещания отметил, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 16%. По его словам, медики ведут более 1 млн пациентов с коронавирусом.

«Практически на каждом врачебном участке — амбулаторном, поликлиническом — сегодня наблюдаются уже более 14 в среднем пациентов на амбулаторном лечении», — добавил он.

Кроме того, глава Минздрава отметил, что в 11 регионах прирост числа новых случаев составил более 30%. Вместе с тем Мурашко упомянул о том, что в регионах, где летом активно шла вакцинация, ситуация по количеству случаев заболевания и госпитализаций оказалась значительно стабильнее.

Мурашко также высказался о состоянии коечного фонда. По его словам, в стране развёрнуто около 255 тыс. коек для пациентов с COVID-19, из которых занято около 235 тыс. По оценкам министра, в стране насчитывается 6,1 тыс. пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции лёгких.

Кроме того, он отметил, что в структуре госпитализированных растёт число пациентов в тяжёлом состоянии, их насчитывается 11% от общего числа. Как подчеркнул Мурашко, в большинстве случаев речь идёт о пациентах, не прошедших вакцинацию.

Глава Минздрава также заявил, что имеющийся у России запас вакцин превышает двухмесячную потребность. Наряду с этим министр высказался о доле заболевших среди вакцинированных.

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«Хочу отметить, что среди вакцинированных пациентов чуть более 2% тех, кто заболевает коронавирусной инфекцией. Это крайне невысокие цифры, несмотря на то что штамм «дельта» более агрессивен и активно развивается», — подчеркнул он.

Закрытие школ и система QR-кодов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания заявила, что в России из-за эпидемиологической ситуации на дистанционный режим работы перевели более 600 школ.

«В качестве меры противодействия развитию эпидпроцесса ковида, ОРВИ и гриппа в образовательных учреждениях используется перевод школьников на дистанционное обучение. На сегодняшний день закрыты полностью 605 школ в 25 субъектах и 117 дошкольных учреждений в 22 субъектах», — сказала Попова.

Кроме того, более чем в 25 регионах страны введена система QR-кодов для входа на культурно-развлекательные мероприятия. Кроме того, свыше 20 регионов ввели аналогичные меры при посещении мест общественного питания. Наряду с этим ограничительные меры для граждан старше 65 лет действуют в 64 субъектах РФ, отметила Попова.

«Введён контроль на вход по принципу «QR-код в обмен на услугу»: на культурно-развлекательные мероприятия — в 26 субъектах, на объекты общественного питания — в 22, на спортивные мероприятия — в 25 субъектах, в гостиницы — в 13 субъектах», — сказала она.

Наряду с этим стало известно, что московские власти намерены усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в столичных заведениях, работающих ночью.

Как пояснил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, администрация заведений должна обеспечивать соблюдение всех необходимых мер. В их числе термометрия сотрудников и посетителей на входе, расстановка столов на расстоянии 1,5 м друг от друга, масочный режим для посетителей и сотрудников при передвижении по залу или на танцполе.

«Будем жёстко наказывать и закрывать, если не начнут соблюдать меры», — цитирует Немерюка ТАСС.