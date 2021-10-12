Жириновский заявил об 11 заболевших COVID-19 депутатах Госдумы нового созыва

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что 11 депутатов Госдумы VIII созыва заболели коронавирусом.
Жириновский заявил об 11 заболевших COVID-19 депутатах Госдумы нового созыва
  • РИА Новости

«Они уже в больнице, на скорой помощи их отвезли», — приводит ТАСС слова Жириновского.

Он отметил, что главная причина заболевания — несоблюдение требований о наличии средств индивидуальной защиты, таких как маска и перчатки.

Кроме того, лидер ЛДПР призвал не пускать в зал депутатов, не сделавших прививку от COVID-19.

«Я прошу будущего председателя Думы не допускать в зал заседаний депутатов, не прошедших вакцинацию», — добавил Жириновский.

По его словам, он сам привился от коронавируса уже шесть раз.

Ранее депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал вакцинацию от COVID-19 и гриппа.

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