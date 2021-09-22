Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал вакцинацию от COVID-19 и гриппа.

«Дело в том, что вакцина — это специфическое средство профилактики. Она работает только на тот конкретный вирус или микроб, на который она приготовлена. Поэтому в данном случае коронавирус — это тоже вирус, но он отнюдь не вирус гриппа», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как напомнил Онищенко, от гриппа прививают каждый год.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.