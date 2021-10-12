В Кремле заявили, что Путин пока не прошёл ревакцинацию от коронавируса

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Президент России Владимир Путин пока не проходил ревакцинацию от COVID-19, поскольку у него сохраняется высокий титр антител к коронавирусу. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что Путин пока не прошёл ревакцинацию от коронавируса
  • РИА Новости

«Он пока ещё не прошёл ревакцинацию. У него, вы знаете, он об этом сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу», — приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Он отметил, что Путин продолжает «следовать рекомендациям врачей».

Российский президент вакцинировался от коронавирусной инфекции весной. Первый укол он сделал 23 марта, второй — 14 апреля.

Как сообщал Путин, у него был хороший иммунный ответ уже после первого компонента препарата и вторая прививка прошла без побочных явлений.

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