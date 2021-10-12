В Кремле заявили, что Путин пока не прошёл ревакцинацию от коронавируса
- РИА Новости
«Он пока ещё не прошёл ревакцинацию. У него, вы знаете, он об этом сам говорил, сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу», — приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова.
Он отметил, что Путин продолжает «следовать рекомендациям врачей».
Российский президент вакцинировался от коронавирусной инфекции весной. Первый укол он сделал 23 марта, второй — 14 апреля.
Как сообщал Путин, у него был хороший иммунный ответ уже после первого компонента препарата и вторая прививка прошла без побочных явлений.