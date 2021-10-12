Мурашко рассказал о серьёзных поражениях внутренних органов после коронавируса

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у пациентов после коронавируса могут наблюдаться серьёзные поражения сердца, лёгких и эндокринной системы.

«При проведении углублённой диспансеризации доктора диагностируют у пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, тяжёлое поражение сердца, лёгких, эндокринной системы, кожные проявления в том числе», — приводит ТАСС его слова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее Мурашко заявил, что при лечении COVID-19 используются препараты, которые могут вызывать токсическое поражение печени.