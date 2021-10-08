Мурашко отметил влияние лечения коронавируса на печень

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что при лечении COVID-19 используются препараты, которые могут вызывать токсическое поражение печени.
Мурашко отметил влияние лечения коронавируса на печень
  • Reuters

«Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются… препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», — приводит ТАСС его слова в ходе посещения Курской областной клинической больницы.

Мурашко также заявил о крайне напряжённой ситуации с коронавирусом в России, которая продолжает ухудшаться.

Ранее оперштаб сообщил, что в России за сутки выявили 27 246 случаев коронавируса.

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