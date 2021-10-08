Мурашко отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о крайне напряжённой ситуации с коронавирусом в стране, которая, по его словам, продолжает ухудшаться.
Мурашко отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в России
  • Reuters

«Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, остаётся просто крайне напряжённой и пока эскалируется», — приводит РИА Новости его слова в ходе посещения Курской областной клинической больницы.

Ранее оперштаб сообщил, что в России за сутки выявили 27 246 случаев коронавируса.

В июне врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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