Мурашко отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о крайне напряжённой ситуации с коронавирусом в стране, которая, по его словам, продолжает ухудшаться.

«Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, остаётся просто крайне напряжённой и пока эскалируется», — приводит РИА Новости его слова в ходе посещения Курской областной клинической больницы.

Ранее оперштаб сообщил, что в России за сутки выявили 27 246 случаев коронавируса.

В июне врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.