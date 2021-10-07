Кабмин утвердил правила обеспечения частных клиник вакцинами от COVID-19

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Правительство утвердило правила обеспечения частных клиник вакцинами от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кабмин утвердил правила обеспечения частных клиник вакцинами от COVID-19
  • Reuters

Глава правительства напомнил, что с 1 октября в России вступил в силу закон, согласно которому дети и взрослые могут бесплатно привиться от COVID-19 не только в государственных, но и в частных клиниках.

«Речь идёт о тех медицинских организациях, которые оказывают помощь по полису ОМС. Правительство утвердило правила обеспечения их нужными вакцинами», — приводит пресс-служба кабмина слова Мишустина.

Отмечается, что частные клиники отныне будут получать препараты за счёт федерального бюджета.

В России за минувшие сутки выявили 27 550 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 25 133 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

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