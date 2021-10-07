В России за сутки выявили 27 550 случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 27 550 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 25 133 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
В России за сутки выявили 27 550 случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Илья Питалев

За всё время пандемии в России подтвердили  7 690 110 случаев COVID-19.

За сутки после COVID-19 выписали 20 330 человек, за всё время — 6 799 230. Накануне был выписан 19 841 человек.

За сутки скончались 924 человека с подтверждённым коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 213 549, накануне было выявлено 929.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в настоящее время в России под наблюдением врачей находятся 967 тыс. заболевших коронавирусом.

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