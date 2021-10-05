Мурашко рассказал о числе находящихся под меднаблюдением по COVID-19 в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в настоящее время под наблюдением врачей по коронавирусу находятся 967 тыс. человек в России.

«На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 967 тыс. граждан России, прирост за последнюю неделю составил 15% по количеству наблюдаемых пациентов на амбулаторном и стационарном этапах», — заявил он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Мурашко отметил, что почти на каждом лечебном участке находятся в среднем 13 пациентов с коронавирусом.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 вырос с начала сентября почти на 31% в российских регионах.