Мурашко рассказал о числе находящихся под меднаблюдением по COVID-19 в России
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«На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 967 тыс. граждан России, прирост за последнюю неделю составил 15% по количеству наблюдаемых пациентов на амбулаторном и стационарном этапах», — заявил он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Мурашко отметил, что почти на каждом лечебном участке находятся в среднем 13 пациентов с коронавирусом.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 вырос с начала сентября почти на 31% в российских регионах.