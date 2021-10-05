Мурашко рассказал о числе находящихся под меднаблюдением по COVID-19 в России

Короткая ссылка
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в настоящее время под наблюдением врачей по коронавирусу находятся 967 тыс. человек в России.
Мурашко рассказал о числе находящихся под меднаблюдением по COVID-19 в России
  • globallookpress.com

«На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 967 тыс. граждан России, прирост за последнюю неделю составил 15% по количеству наблюдаемых пациентов на амбулаторном и стационарном этапах», — заявил он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Мурашко отметил, что почти на каждом лечебном участке находятся в среднем 13 пациентов с коронавирусом.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 вырос с начала сентября почти на 31% в российских регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить