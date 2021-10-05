Голикова заявила о серьёзном росте заболеваемости COVID-19 в России с начала сентября

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 вырос с начала сентября почти на 31% в российских регионах .

«Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31% и возрос с 88 случаев на 100 тыс. населения до чуть более 115 случаев», — сказала она в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Голикова отметила, что в аналогичный период прошлого года в России ежедневно регистрировалось около 6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с COVID-19 в России «в самом деле крайне напряжённая».